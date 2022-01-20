Самарских коллекторов оштрафовали более чем на 2 миллиона рублей

Коллекторы звонили гражданам с других номеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре судебные приставы оштрафовали коллекторов за нарушения более чем на 2 миллиона рублей. В 2021 году составили и приняли 875 жалоб на действия представителей организаций.

По данным управления ФССП России по Самарской области, в прошлом году составлено 68 протоколов на действия коллекторов и микрофинансковых организаций. Суд рассмотрел 49 дел об административных нарушениях и оштрафовал коллекторские агентства на сумму более двух миллионов рублей.

Основными проблемами являются: превышения полномочий и установленной нормы звонков и сообщений должникам, взаимодействие с их родственниками, друзьями, коллегами и звонки с номеров других граждан.