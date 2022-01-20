Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 января 2022 5:34

В Самаре курьер с опытом вождения может заработать до 100 тысяч рублей в месяц

На высокий доход могут претендовать сотрудники с опытом от трех лет
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Для большего заработка необходим опыт работы

Для большего заработка необходим опыт работы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре выяснили, что водитель-курьер с опытом вождения более трех лет может заработать до 100 тысяч рублей в месяц.

По данным статистики SuperJob, в январе 2022 года на высокий доход могут рассчитывать соискатели с водительским удостоверением, опытом вождения, обладающие навыками работы с кассовым терминалом и этикетом. Отмечают, что в Москве такая должность приносит людям зарплату в 175 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге – 180 тысяч рублей. Средняя зарплата по Самаре – 48 тысяч рублей.

Самую высокую зарплату в этой области – от 55 до 100 тысяч рублей – могут получить жители с навыками делового этикета, опытом работы водителем-курьером до двух лет и навыком доставки большого количества посылок. Средний портрет соискателя: средний возраст, мужчина, желательно имеющий профессиональное образование и опыт работы.