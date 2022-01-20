Снег вывозят только с городских улиц, а вот во дворах он остается до весны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мэрии рассказали, почему не вывозят снег из дворов Самары. С начала зимы на спецплощадки города вывезли уже более ста тысяч тонн снега, но только с дорог.

- В пользование мэрии переданы четыре спецплощадки по приему снега, еще с тремя частными заключены муниципальные контракты, их общая вместимость – около 1,3 миллиона тонн,- рассказали в мэрии. – Но они предназначены только для того, чтобы бесплатно принимать снег с дорог, улиц и общественных пространств.

А вот управляющей компании или ТСЖ, которые обслуживают дворы, и за вывоз, и за прием снега на спецплощадках придется заплатить, причем такое решение должны принять на общем собрании жильцов и согласиться оплачивать дополнительную статью расходов.

- Большинство жильцов не хотят нести лишних расходов, поэтому отказываются, - объяснили в мэрии.

В результате снежные кучи «украшают» самарские дворы до весны.