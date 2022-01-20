В Самарской области молодой парень, не умеющий водить, попытался угнать три автомобиля

Подозреваемый разбил окна и попытался завести автомобили. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Похвистнево Самарской области парень хотел угнать три автомобиля, но у горе-угонщика не получилось их завести.

О том, что кто-то пытался украсть их машины, в полицию заявили три местных жителя. Злоумышленник вытолкал из двора «ВАЗ 21061», «Chevrolet Lanos», а «СЕАЗ 111130». Криминалисты провели осмотр машин и выяснили, что у всех разбиты окна с водительской стороны и повреждены замки зажигания, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники полиции нашли подозреваемого – молодого парня, который раньше уже привлекался к уголовной ответственности. Угонщик признался во всех трех случаях и рассказал подробности: парень был пьян и решил, что нужно согреться. Выбор пал на чужие автомобили. Он разбил окна, попытался запустить двигатель, соединяя провода, но с открытым окном было холодно. Уехать далеко он не мог, потому что не знал, как водить автомобиль.

В отношении подозреваемого возбудили несколько уголовных дел.