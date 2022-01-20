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Общество20 января 2022 7:12

В Самаре с 19 января 2022 года изменили расписание переправы до Рождествено

Корректировки связаны с увеличением светового дня
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суда будут отправляться в рейс по мере наполнения пассажирами

Суда будут отправляться в рейс по мере наполнения пассажирами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре со среды, 19 января 2022 года, изменили расписание движения судов на воздушной подушке до села Рождествено. Время работы переправы увеличили.

— Расписание движения СВП по маршруту Самара — Рождествено изменено в связи с увеличением светового дня, — отметили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Теперь первый рейс из Самары будет отправляться в 5:45. Последний — в 20:00. Отбытие последнего рейса из Рождествено намечено на 20:15. Отметим, что суда на воздушной подушке также будут делать заходы на Проран. Это рейсы в 10:00 и 15:00.

Представители речного пассажирского предприятии подчеркивают, что суда будут отправляться по мере наполнения пассажирами. Самарцев призывают быть внимательнее при планировании поездок. По всем вопросам насчет графика работы переправы можно обращаться по телефонам: 8 (846) 222-93-37, 8-917-011-42-21.