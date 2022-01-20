В Самаре затопило кипятком перекресток ул. Ново-Садовой и Аминева

Дорога превратилась в полноводную реку / Фото: АСАДО Фото: Twitter.com

Утром в четверг, 20 января 2022 года, в Самаре в очередной раз произошла коммунальная неприятность. В районе пересечения улиц Аминева и Ново-Садовой прорвало трубу. В итоге проезжие части оказались затоплены водой.

— Утечка на инженерных сетях. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД, — написали в твиттере представители ГКП Самарской области «АСАДО».

На чьих именно сетях случился прорыв, пока не известно. В «РКС-Самара» сообщили, что отправили информацию на проверку.

Судя по фото, сильнее всего затопило улицу Аминева. Проезжая часть там превратилась в полноводную реку, от которой идет пар. Вода почти полностью скрыла трамвайные пути. На улице Ново-Садовой вода растеклась по полосам движения в сторону Барбошиной поляны.