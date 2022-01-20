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Происшествия20 января 2022 9:25

В Самаре бизнесмен избил руководителя департамента у модного бара

Хулигану грозит уголовное наказание
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Мужчина, напавший на чиновника, является руководителем фирмы по производству автодеталей

Мужчина, напавший на чиновника, является руководителем фирмы по производству автодеталей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чиновник из Самары стал жертвой нападения. Руководителя одного из департаментов Дмитрия Ч. избили возле популярного бара на улице Садовой, 137. Об этом «КП-Самара» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Все случилось 17 июля 2021 года примерно в четыре часа утра возле входа в развлекательное заведение. Неизвестный ударил 45-летнего чиновника по лицу. Согласно заключению эксперта, ему был причинен легкий вред здоровью.

Правоохранители опросили свидетелей перепалки и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Через некоторое время им удалось установить личность нападавшего. Им оказался 43-летний руководитель фирмы, которая занимается производством комплектующих для автомобилей. Что именно не поделили бизнесмен и чиновник, неизвестно.

В конце 2021 года в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Ее санкции предусматривают наказание в виде обязательных/принудительных/исправительных работ, арест до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 2 лет.