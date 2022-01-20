В Самаре бизнесмен избил руководителя департамента у модного бара

Мужчина, напавший на чиновника, является руководителем фирмы по производству автодеталей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чиновник из Самары стал жертвой нападения. Руководителя одного из департаментов Дмитрия Ч. избили возле популярного бара на улице Садовой, 137. Об этом «КП-Самара» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Все случилось 17 июля 2021 года примерно в четыре часа утра возле входа в развлекательное заведение. Неизвестный ударил 45-летнего чиновника по лицу. Согласно заключению эксперта, ему был причинен легкий вред здоровью.

Правоохранители опросили свидетелей перепалки и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Через некоторое время им удалось установить личность нападавшего. Им оказался 43-летний руководитель фирмы, которая занимается производством комплектующих для автомобилей. Что именно не поделили бизнесмен и чиновник, неизвестно.

В конце 2021 года в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Ее санкции предусматривают наказание в виде обязательных/принудительных/исправительных работ, арест до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 2 лет.