В Самаре двоим экс-полицейским дали условные сроки за кражу денег при обыске в квартире

Превышение должностных полномочий и кража стоили правоохранителям карьеры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд в Самаре вынес приговор двоим бывшим полицейским, которые занимались борьбой с незаконным оборотом наркотиков. Их признали виновными в краже и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По данным следователей, в апреле 2021 года полицейские наведались с обыском в одну из квартир на улице Владимирской в Ленинском районе. Там они нашли 90 тысяч рублей, которые принадлежали собственнице жилья. По правилам, деньги надо было упаковать и опечатать. Однако начальник отделения по документированию преступлений, совершенных бесконтактным способом, забрал их и не внес данные в протокол.

Прибыв в отдел полиции, мужчина отдал 80 тысяч рублей своему непосредственному руководителю — начальнику отдела по контролю за оборотом наркотиков. Оставшуюся сумму он потом вернул хозяйке квартиры.

Недавно оба правоохранителя предстали перед судом. Они отделались условными сроками. Экс-начальнику отделения по документированию преступлений назначили 1 год 1 месяц лишения свободы, а его руководителю — 1 год. Приговор уже вступил в законную силу.