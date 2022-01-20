Самарцам рассказали, где выгоднее покупать продукты

В регионе отслеживают рост цен Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре жителям рассказали, где выгоднее всего покупать продовольственные товары. Администрация ведет ежедневный мониторинг цен на продукты потребительской корзины.

По полученным данным, анализ помогает понять потребности жителей и отследить рост ценообразования. Специалисты ведут учет на хлебобулочные изделия, «борщевой набор», овощи и другие категории в сетевых и несетевых магазинах.

Так, например, самую низку цену на молоко зафиксировали в «Перекрестке» Красноглинского района – 33,9 рубля. Сахар-песок за кг можно приобрести за 49, 49 рублей в «Ашане» Советского района. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сорта – 50 рублей за кг также в «Ашане» Советского района. Посмотреть все цены на продовольственные товары можно на официальном сайте городской администрации.