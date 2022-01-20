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Общество20 января 2022 11:34

В Тольятти с дорог вывезли 5,5 тысяч кубометров снега за сутки

Городские службы предоставили данные
Алена ПРОВКИНА
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Работы ведутся круглосуточно. Фото: администрация Тольятти

Работы ведутся круглосуточно. Фото: администрация Тольятти

В Тольятти за сутки вывезли 5,5 тысяч кубометров снега с дорог. Городские службы до сих пор борются с последствиями снегопада, сообщает пресс-служба мэрии города.

За последние сутки вывезено 5 507 кубических метров снега. В этот раз очистку дорог проводили на улицах Вокзальной, Юбилейной, Жилина, Победы, Карла Маркса, Плотинной, Л. Чайкиной, Южном шоссе, на Центральной площади и площади Свободы.

В ночь с 19 на 20 января 2022 года на магистралях расчисткой занималась 81 машина, а днем – 65 снегоуборочных машин. Работы ведут и во дворах.