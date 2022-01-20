Сызранский кремль попал в топ-5 самых интересных кремлей России

Кремль в Сызрани попал в топ-5 интересных кремлей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сызранский кремль попал в топ-5 самых интересных и величественных кремлей России. Рейтинг составил «BlaBlaCar» – глобальный маркетплейс для поездок.

Всего на территории России порядка 50 кремлей, некоторые из которых не уступают Московскому в истории и красоте. Первое место в рейтинге занял тобольский кремль в Тюменской области, второе – ростовский кремль, третье – нижегородский, а четвертое – рязанский. Сызранский кремль закрывает топ-5.

Кремль в Сызрани построен в 1683 году, именно с него началось строительство города, предписанное одним из ранних указов Петра I.