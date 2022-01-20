В Тольятти 12-летняя школьница выпала из окна

Пострадавшую с травмами увезли в больницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в среду, 19 января 2022 года, на бульваре Курчатова в Тольятти произошло ЧП. Там с высоты второго этажа упала 12-летняя школьница. Об этом «КП-Самара» сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, инцидент произошел около 22 часов в доме, где живет девочка. Пострадавшей понадобилась помощь медиков. Ее увезли в одну из больниц Автограда. Врачи осмотрели школьницу и диагностировали у нее перелом голени.

При каких обстоятельствах школьница выпала из окна, пока не известно. Все детали происшествия сейчас устанавливают правоохранители. Они проводят проверку.