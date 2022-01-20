Сторож из Самары обогатил мошенников на 2 млн рублей

Правоохранители выясняют, кто "увел" деньги самарца Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Самаре 66-летний пенсионер стал жертвой мошенников. Мужчина, работающий сторожем в транспортном предприятии, перевел аферистам более 2 млн рублей. Об этом «КП-Самара» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, за последние два года мужчина дважды попался на удочку мошенников. В период с октября по ноябрь 2021 года ему предложили сыграть на бирже. Сторож, желая приумножить свои сбережения, перевел на счета, указанные оператором одного из сайтов, 1 760 000 рублей. Больше он своих денег не видел.

Этот обман ничему не научил пенсионера. С декабря 2021 года по 14 января 2022 года он лишился еще почти 246 тысяч рублей. Аферист выманил у него деньги под предлогом помощи в выводе средств с брокерского счета. Он общался с самарцем с номеров, зарегистрированных в Санкт-Петербурге.

Пенсионер обратился в полицию. На этой неделе правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас они выясняют, куда «ушли» деньги и кто к этому причастен.