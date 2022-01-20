В Самарской области открылся еще один центр амбулаторной помощи онкобольным

Дмитрий Азаров принял участие в открытии центра на Советской Армии

В четверг, 20 января 2022 года, в Самаре на базе городской больницы №6 открылся центр амбулаторной онкологической помощи на улице Советской Армии,56. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил новый ЦАОП и проверил его готовность к приему первых пациентов.

Центры онкологической помощи начали появляться в Самаре с 2019 года. Первым был создан ЦАОП на базе городской больницы №8. К настоящему времени в регионе функционируют пять учреждений, а шестой открыли сегодня.

- За два года внедрения в систему здравоохранения ЦАОП, мы видим эффект. Медики могут намного раньше выявлять заболевания, сократились сроки реагирования, а также разгрузили работу областного онкоцентра, - отметил Дмитрий Азаров.

В правительстве Самарской области сообщили, что практика создания амбулаторных центров помощи онкобольных будет продолжаться. К 2024 году планируется открыть на территории Самарской области 12 ЦАОП. В настоящее время в Самаре, Тольятти и Сызрани работают шесть таких учреждений.