В Тольятти продолжают сносить киоски

Администрация продолжит жаловаться на незаконные киоски Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области судебные приставы добились сноса незаконного киоска в Центральном районе.

По сообщению УФССП России по Самарской области, в суд поступило сообщение о незаконно расположенном киоске. Как оказалось, владелец павильона не заключал договор аренды на участке площадью 12 квадратных метров. Суд выдвинул условия добровольного сноса киоска, но должник не принял меры и приставы оштрафовали мужчину.

После этого владелец демонтировал участок. Напомним, что ликвидацию самовольных киосков продолжают на регулярной основе. Администрация города отмечает, что продолжит обращаться в суд на незаконно расположенные павильоны. Владельцы, не исполняющие предписаний, только усугубят ситуацию.