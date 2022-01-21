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Общество21 января 2022 3:40

В Тольятти продолжают сносить киоски

Торговый павильон незаконно разместили в Центральном районе
Алена ПРОВКИНА
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Администрация продолжит жаловаться на незаконные киоски

Администрация продолжит жаловаться на незаконные киоски

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области судебные приставы добились сноса незаконного киоска в Центральном районе.

По сообщению УФССП России по Самарской области, в суд поступило сообщение о незаконно расположенном киоске. Как оказалось, владелец павильона не заключал договор аренды на участке площадью 12 квадратных метров. Суд выдвинул условия добровольного сноса киоска, но должник не принял меры и приставы оштрафовали мужчину.

После этого владелец демонтировал участок. Напомним, что ликвидацию самовольных киосков продолжают на регулярной основе. Администрация города отмечает, что продолжит обращаться в суд на незаконно расположенные павильоны. Владельцы, не исполняющие предписаний, только усугубят ситуацию.