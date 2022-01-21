В Самарской области появятся контейнеры для раздельного сбора мусора в 2022 году

Раздельный сбор мусора поможет экологии региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируют установить контейнеры для раздельного сбора мусора в 2022 году. Отходы можно будет сортировать на пластик, железо, алюминий, стекло и макулатуру. На данный момент в регионе есть несколько точек приема, сообщает "ЭкоСтройРесурс".

Одной из причин излишнего мусора является упаковка маркетплейсов. Сервисы по доставке товаров упаковывают свою продукцию в несколько этапов и задействуют при этом крафтовую бумагу, пупырчатую пленку, громоздкие коробки и другой упаковочный материал. В итоге в руках покупателя оказывается целая гора мусора.

Выход из ситуации видят в отказе от полистриловой пленки и в создании картонных замков, который смогут заменить скотч. Также можно сдавать вторсырье на переработку. Пока в стране не ввели раздельный сбор отходов, но в Самаре уже есть варианты, куда можно сдать мусор: улица Партизанская, 17 «Б» возле «Семейного Магнита»; экомобиль, курсирующий по районам города; экологические организации.