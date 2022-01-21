Самарский сторож хотел заработать на бирже, но лишился больше 2 миллионов рублей

Сторож лишился больше 2 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский сторож нашел в Интернете брокерскую компанию и решил купить пакет акций. Мошенники получили прибыль и перестали выходить на связь.

По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, 66-летний мужчина работал сторожем в транспортной компании. Через сайт брокерской организации потерпевший связался с администратором, он хотел приобрести акции. Мошенники попросили мужчину отправить деньги на указанный счет. Сначала сторож перевел 1 760 000 рублей. Злоумышленник сообщил, что акции принесли огромный доход, но для их получения необходимо перечислить еще 250 тысяч рублей.

Доверчивый мужчина перевел деньги, и мошенник перестал выходить на связь. Потерпевший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.