Самарцы начали тратить больше денег на зимних каникулах

Восстановился трафик в торговых комплексах Самары Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Самары потратили в новогодние праздники больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Аналитики поделились статистикой покупок и средних чеков.

По данным исследования «Глобал Вижн», с 10 декабря по 10 января самарцы чаще тратили деньги на одежду, детские товары и товары для дома. С прошлого года средний чек вырос на 15%. Теперь он составляет 5 500 рублей. Товарооборот на одежду вырос на 12%; на товары для дома – 10%; на детские товары – 8%; на бытовую технику – 7%.

Также аналитики компании отметили, что плавно восстанавливается трафик торговых комплексов после введения QR-кодов. Рост посещаемости составил 40% к ноябрю 2021 года. Исследование составили по данным ТК «Амбар» и аутлет молл LETOUT.