В Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске создадут четыре транспортно-пересадочных узла

ТПУ построят возле железнодорожных станций Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области построят четыре транспортно-пересадочных узла. Два из них разместят в Самаре и по одному в Тольятти и Новокуйбышевске. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Планируется создать следующие ТПУ: «Кировское» рядом со станцией Пятилетка, «Ягодное» в микрорайоне Крутые Ключи, «Южное» в Тольятти и «Липяги» в Новокуйбышевске. Все они позволят сократить пути следования пригородных маршрутов, высвободить автобусы и направить их на городские маршруты, — отметил глава Минтранса Иван Пивкин.

По словам чиновника, создание ТПУ приведет к увеличению пассажиропотока и, как следствие, доходов транспортных предприятий, а также позволит исключить дублирование льготных автобусов пригородными коммерческими маршрутами.

Иван Пивкин рассказал о планах по обустройству площадок для разворота муниципального транспорта. Их сделают в районе Барбошиной поляны и стадиона «Солидарность Арена».