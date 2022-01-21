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Общество21 января 2022 8:49

В Самарской области уберут дублирующие и непопулярные маршруты

Это позволит высвободить машины и направить их на более востребованные маршруты
Анастасия ФИЛАТОВА
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Интервалы движения маршрутов общественного транспорта планируют сократить

Интервалы движения маршрутов общественного транспорта планируют сократить

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области собираются оптимизировать маршрутную сеть. Дублирующие или неэффективные маршруты уберут, а существующие — скорректируют. Такое поручение на заседании областного правительства дал губернатор Дмитрий Азаров.

Сейчас в Самарско-Тольяттинской агломерации работают более 500 маршрутов. Оптимизация системы позволит высвободить часть машин. В дальнейшем их планируют направить на самые популярные маршруты, чтобы уменьшить интервалы движения.

Также в регионе планируют усовершенствовать систему тарифов и обновить подвижный состав. Предполагается, что новые автобусы будут поступать в губернию за счет перевозчиков, а трамваи и троллейбусы — на средства бюджета.

Напомним, за последние годы Самарская область приобрела 150 автобусов, 37 троллейбусов, 10 трамваев и новый состав для метрополитена. Также отремонтировали 17 вагонов самарской подземки.