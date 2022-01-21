В Самаре водитель сбил женщину и врезался в иномарку

Машину отбросило в иномарку. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре утром, 20 января 2022 года, автомобиль сбил пешехода и отлетел в иномарку. Пострадавшую женщину доставили в больницу.

По сообщению ГУ МВД России по Самарской области, водитель «Nissan» ехал в направлении Заводского шоссе. Возле жилого дома №65 «А» по проспекту Кирова автолюбитель сбил женщину-пешехода, которая переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Из-за наезда на женщину, автомобилист не справился с управлением и машину отбросило в левую часть дороги, где он столкнулся с автомобилем «Renault Logan».

В результате аварии женщину-пешехода доставили в ближайшее медицинское учреждение, ей назначили амбулаторное лечение. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства.