В микрорайоне под Самарой водитель на Kia устроил ДТП с припаркованной машиной и уехал

Выезд с параллельной парковки прошел для водителя Kia не очень удачно Фото: Скриншот с видео

В микрорайоне Южный город-2 под Самарой произошло ДТП. В районе дома № 34 по улице Алабина водитель на Kia Spectra протаранил «десятку» и скрылся в неизвестном направлении. Момент попал на запись уличной видеокамеры. Местные жители утверждают, что мужчина был пьян.

На кадрах, которые 20 января 2022 года опубликовали в соцсетях, видно, как автомобилист говорит с женщиной, а затем идет нетвердой походкой к своей машине. Был ли он действительно пьян или его подвели гололед и снежная каша, пока точно не известно.

Мужчина сел в авто и тут же рванул с места. Однако выехать с параллельной парковки ему удалось не сразу. Вместо того, чтобы сдать назад и спокойно выехать на дорогу, водитель ринулся вперед, где стояла вазовская легковушка. Он ударил чужое авто, отъехал назад и вновь попытался объехать «препятствие». Все закончилось тем, что «десятка» получила еще один удар.

Виновник ДТП, пользуясь отсутствием владельца ВАЗа, поспешил покинуть двор. Он не знал, что его неудачный заезд сняла камера. Местные жители надеются, что скоро мужчину постигнет возмездие в виде штрафа и лишения прав.