В Самаре мужчина упал с крыши и остался без головы

По факту происшествия проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страшный инцидент произошел днем 20 января 2022 года в Самаре на улице Победы, 104. С крыши дома упал 31-летний мужчина и разбился насмерть. Очевидцы сообщают, что во время падения у рабочего оторвало голову.

- Бригада рабочих заключили договор на расчистку крыши на улице Победы,104 от снега. Мужчина должен был ждать своих коллег на чердаке дома. Пренебрегая правилами безопасности, он упал с крыши и скончался от полученных травм, - сообщили «КП-Самара» собственные источники, знакомые с ситуацией.

По словам очевидцев, рабочему оторвало голову от удара о землю. Приехавшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов опросили очевидцев и осмотрели место происшествия. Сейчас по факту случившегося собран проверочный материал.