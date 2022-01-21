Суточная заболеваемость COVID-19 в Самарской области скакнула до 779 человек

С приходом омикрона жители региона стали чаще заражаться коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области резко выросла суточная заболеваемость коронавирусом. В пятницу, 21 января 2022 года, подтвердились 779 случаев заражения. Это на 200 человек больше, чем накануне. Общая заболеваемость достигла 206 387, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Темпы выздоровления в Самарской области стабильно высокие. За минувшие сутки с больничного выписались 1415 жителей региона. За все время побороть COVID-19 смогли 181 477 человек. Однако спасти удается не всех. Победить КВИ не удалось еще 11 пациентам. Всего с начала пандемии в губернии зафиксировали уже 6 588 летальных случаев.

Статистика по стране: заразились 49 513 человек, что почти на 10 тысяч больше, чем накануне; 24 719 — выздоровели; 9 136 — госпитализировали; 692 пациента умерли.