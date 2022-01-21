В Самаре продолжают проверять зараженных COVID-19 на дому

С зараженными общаются через домофон. Фото: администрация Самары

В Самаре продолжают следить за зараженными коронавирусом на дому. Мониторинг проводят для того, чтобы снизить риски распространения вируса.

По данным городской администрации, в усиленном режиме стараются отслеживать самоизолированных граждан, болеющих коронавирусом. Информация о зараженных поступает из медицинских учреждений в районные администрации. Управляющие микрорайонами берут на контроль болеющих граждан и людей, которые с ними контактируют. Так, в Железнодорожном районе под особым наблюдение находятся 862 человека, из них – 104 имеют положительный тест на коронавирус, остальные изолированы из-за общения с зараженными.

Наблюдатели отмечают, что, в основном, граждане ведут себя ответственно и не нарушают установленный порядок изолирования. Тех, кто не остается дома во время болезни, штрафуют от 15 000 до 40 000 рублей. В Железнодорожном районе в 2021 году выявили 30 таких нарушителей, а с 2022 года не зарегистрировано ни одного случая.