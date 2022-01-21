Жительница Тольятти умерла в магазине перед своим днем рождения

Очевидцы вызвали женщине скорую помощь, но спасти ее не удалось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в четверг, 20 января 2022 года, в одном из магазинов на улице Борковской в Тольятти произошло ЧП. Там скончалась 44-летняя женщина.

— Эксперты не нашли на теле погибшей признаков насильственной смерти. По предварительной информации, женщина страдала гипертонией и астмой. Вероятно, у нее случился приступ, — сообщил «КП-Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Тольяттинка не дожила всего несколько дней до своего дня рождения. На следующей неделе ей бы исполнилось 45 лет. Известно, что у нее остался муж.

На место выезжали сотрудники полиции. Сейчас правоохранители проводят по факту происшествия проверку.