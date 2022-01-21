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Происшествия21 января 2022 12:07

В Самаре уголовник молотком выбил глаз соседке по коммунальной квартире

Также от дебошира серьезно досталось мужу женщины
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Сейчас по факту происшествия проводится проверка

Сейчас по факту происшествия проводится проверка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь с 20 на 21 января в больницу имени Пирогова в Самаре госпитализировали 52-летнюю местную жительницу и ее 55-летнего супруга. У женщины врачи диагностировали серьезные травмы глаза и головы, а у мужчины помимо многочисленных ушибов зафиксировали перелом над бровью.

— Травмы они получили по месту жительства на улице Победы. По предварительной версии, их избил 37-летний сосед по коммуналке. С места происшествия изъяты молоток и газовый ключ, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Мужчина ранее уже дважды судим — за незаконный оборот наркотиков и оружия. Сейчас он задержан. По факту происшествия проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.