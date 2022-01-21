В Самаре уголовник молотком выбил глаз соседке по коммунальной квартире

Сейчас по факту происшествия проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь с 20 на 21 января в больницу имени Пирогова в Самаре госпитализировали 52-летнюю местную жительницу и ее 55-летнего супруга. У женщины врачи диагностировали серьезные травмы глаза и головы, а у мужчины помимо многочисленных ушибов зафиксировали перелом над бровью.

— Травмы они получили по месту жительства на улице Победы. По предварительной версии, их избил 37-летний сосед по коммуналке. С места происшествия изъяты молоток и газовый ключ, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Мужчина ранее уже дважды судим — за незаконный оборот наркотиков и оружия. Сейчас он задержан. По факту происшествия проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.