Власти Самарской области хотят перестать платить перевозчикам за пассажиров

Изменения могут коснуться непопулярных маршрутов общественного транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве Самарской области прошло совещание по обеспечению комплексного транспортного обслуживания жителей крупнейшей в стране нестоличной Самарско-Тольяттинской агломерации. Помимо вопросов комплексной транспортной схемы в регионе, власти предложили убрать дублирующие или неэффективные маршруты, при необходимости скорректировать работу существующих.

Также на совещании чиновники обсудили возможность перехода ряда непопулярных маршрутов на «брутто-контракты». То есть, перевозчик будет получать прибыть не за перевезенных пассажиров, а за количество выполненных рейсов.

- Такая схема сейчас работает на дачных маршрутах или в дни религиозных праздников, - отметили в правительстве.

Напомним, региональные власти также обсудили оптимизацию маршрутной сети путем сокращения непопулярных и дублирующих маршрутов. Сейчас в Самарско-Тольяттинской агломерации работают более 500 маршрутов. Оптимизация системы позволит высвободить часть машин. В дальнейшем их планируют направить на самые популярные маршруты, чтобы уменьшить интервалы движения.