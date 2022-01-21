В Самарской области 5 человек погибли от отравления угарным газом с начала 2022 года

Сотрудники МЧС призывают самарцев регулярно проверять исправность газовых плит и колонок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с начала 2022 года произошло уже 4 случая отравления угарным газом. К сожалению, не обошлось без жертв.

— В результате происшествий пострадали 5 человек, в том числе один ребенок. Еще пятеро погибли, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным ведомства, в прошлом году в регионе произошло 28 случаев отравления угарным газом. В них пострадали 77 человек. В их числе — 32 ребенка. Еще пять человек погибли.

Сотрудники МЧС призывают жителей быть осторожнее при эксплуатации газового оборудования. Нужно регулярно проветривать помещения, а также проверять вытяжку и сами приборы — плиты или колонки.