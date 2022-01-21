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Дом. Семья21 января 2022 15:19

В Самаре на ЖД-вокзале появился «Хатико»

В Самаре собака встречает и провожает электрички, надеясь на встречу со своим хозяином
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Неравнодушные самарцы ищут старых или новых хозяев верного пса

Неравнодушные самарцы ищут старых или новых хозяев верного пса

Фото: СОЦСЕТИ

В социальных сетях появилась фотография, которая не может оставить никого равнодушным. Самарцы заметили на железнодорожном вокзале собаку, которая встречает и провожает каждую электричку, пребывающую на перрон.

Очевидцы предположили, что собаку бросили прежние хозяева, но преданный друг все еще надеется на встречу со своим человеком. Пса назвали самарским «Хатико», в честь главного героя одноименной драмы шведского режиссера Лассе Халльстрем.

В фильме пес по кличке Хатико каждый раз встречал и провожал своего хозяина на вокзале. В один из дней, его хозяин умер, так и не вернувшись домой. Верный Хатико продолжал ждать хозяина на вокзале, пока не умер сам. В основе фильма лежит реальная история о верном псе, которая произошла в Японии и потрясла весь мир.

Самарцы тоже не остались равнодушными к самарскому «Хатико», фотография пса с вокзала разлетелась по местным пабликам в социальных сетях. Автор фотографии просит откликнуться хозяев верной собаки или найти псу новый дом.