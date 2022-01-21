В Самаре на ЖД-вокзале появился «Хатико»

Неравнодушные самарцы ищут старых или новых хозяев верного пса Фото: СОЦСЕТИ

В социальных сетях появилась фотография, которая не может оставить никого равнодушным. Самарцы заметили на железнодорожном вокзале собаку, которая встречает и провожает каждую электричку, пребывающую на перрон.

Очевидцы предположили, что собаку бросили прежние хозяева, но преданный друг все еще надеется на встречу со своим человеком. Пса назвали самарским «Хатико», в честь главного героя одноименной драмы шведского режиссера Лассе Халльстрем.

В фильме пес по кличке Хатико каждый раз встречал и провожал своего хозяина на вокзале. В один из дней, его хозяин умер, так и не вернувшись домой. Верный Хатико продолжал ждать хозяина на вокзале, пока не умер сам. В основе фильма лежит реальная история о верном псе, которая произошла в Японии и потрясла весь мир.

Самарцы тоже не остались равнодушными к самарскому «Хатико», фотография пса с вокзала разлетелась по местным пабликам в социальных сетях. Автор фотографии просит откликнуться хозяев верной собаки или найти псу новый дом.