Самара по итогам переписи населения в 2021 году подтвердила свой статус города-миллионника

По предварительным данным, в Самаре проживает 1 млн 250 тыс. человек Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В 2021 году состоялась Всероссийская перепись населения. В настоящее время официальные данные неизвестны, но уже можно сказать, что Самара подтвердила свой статус города-миллионника.

Как сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с журналистами, предварительно по итогам переписи ожидается 1 миллион 250 тысяч проживающих в областном центре.

Сейчас официальные данные от Росстата еще не пришли, о них будет известно в ближайшее время. Напомним, Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Жители Самарской области смогли переписать себя и своих близких у специальных переписчиков, которые делали поквартирный обход, в переписных пунктах, а также на сайте госуслуг.