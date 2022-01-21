В Самарской области зарегистрированы случаи отравления сурогатным алкоголем среди детей до 14 лет

К счастью, не было зарегистрировано ни одного летального случая среди детей до 17 лет Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Роспотребнадзоре Самарской области опубликовали статистику за 2021 году, где представили данные по отравлению алкоголем в регионе. По данным ведомства, в прошлом году не было зарегистрировано ни одного случая отравления лицензионным алкоголем, реализующимся в сетевых магазинах. Однако были зафиксированы случаи отравления сурогатным алкоголем, техническими жидкостями и тп.

По данным статистики, основными муниципальными образованиями, в которых зарегистрировано наибольшее количество случаев за 2021 год являлись г. Самара – 46,74 % (с летальным исходом – 50,65 %) и г. Тольятти – 36,51 % (с летальным исходом – 6,49 %). Эксперты отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года общее количество отравлений в Самарской области снизилось на 12,45%, а с летальным исходом – на 20,21%.

Стоит отметить, что отравления получали не только взрослое население, но и дети. Так, среди детей в возрасте до 14 лет было зарегистрировано в Сааре – 57,69% случаев, а в Тольятти – 19,23%. По остальным районам были зарегистрированы единичные случаи отравлений. К счастью, среди детей не было ни одного летального исхода.

Среди подростков 15-17 лет в 2021 году в Самаре и Тольятти зарегистрировано одинаковое количество случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями – 41,67 %. Взрослые в прошлом году травились суррогатом на 11,57% меньше, чем в 2020 году и умирали на 20,21% меньше.