В Самаре на площади Кирова ребенок выбежал на дорогу на красный свет и попал под машину

Водитель вовремя смог среагировать, и трагедии удалось избежать Фото: принтскрин видео.

Утром, 20 января 2022 года, в Самаре на пересечении улицы Физкультурной и Каховской, недалеко от площади Кирова, школьник суть не угодил под колеса автомобиля. Благодаря быстрой реакции водителя легкового автомобиля, трагедии удалось избежать.

На записи с видеорегистратора, которая появилась в социальных сетях, видно, что ребенок попытался перебежать проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по Каховской в сторону Победы двигался легковой автомобиль. Мальчик не смотрел в сторону движущегося транспорта и врезался практически в дверь водителя.

После столкновения мальчик отбежал обратно на тротуар с проезжей части, водитель остановился, чтобы узнать о его самочувствии. Неравнодушие очевидцы ДТП также поспешили на помощь к школьнику. К счастью, ребенок не сильно пострадал.