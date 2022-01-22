Из Самары в 2022 году запустят субсидируемые рейсы в 18 городов России

Самарцы уже начали активно летать по субсидируемым билетам в Новосибирск Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Жители Самарской области в 2022 году смогут летать по льготным тарифам в 18 городов России. По этим направлениям будут выполняться субсидируемые рейсы. Об этом сообщает пресса-служба аэропорта Курумоч.

Билеты по сниженной цене можно будет приобрести на самолеты в Астрахань, Белгород, Волгоград, Воронеж, Ижевск, Калугу, Казань, Магас, Махачкалу, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Уфу, Тюмень, Ханты-Мансийск и Челябинск.

С января 2022 года субсидируемые рейсы в Волгоград, Воронеж, Ижевск, Калугу, Омск, Тюмень и Челябинск выполняет авиакомпания Red Wings. С 10 января «ИрАэро» начал полеты по льготным тарифам в Белгород.

Субсидируемые рейсы в Новосибирск выполняет перевозчик S7. Это одно из самых популярных направлений. С начала года пассажиропоток превысил 2,5 тысячи человек. В Ростов-на-Дону продолжат летать самолеты авиакомпании «Азимут», а в Уфу — Utair.