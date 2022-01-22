В Самаре пожилой водитель устроил «невеселый паровозик» на ул. Победы

В результате аварии пострадал водитель "Приоры" Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 21 января 2022 года, на улице Победы в Самаре произошло ДТП. Примерно в 14:15 там образовался «невеселый паровозик». К этому привела невнимательность одного из водителей.

— 64-летний мужчина, управляя автомобилем Ford EcoSport, наехал на остановившуюся «Ладу Приору». От удара ее отбросило на Volkswagen Multivan, который стоял впереди на запрещающий сигнал светофора, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Авария не обошлась без пострадавших. Травмы получил 48-летний водитель «Приоры». Его госпитализировали в ближайшую больницу.

По данным сотрудников ГИБДД, предполагаемый виновник ДТП уже не раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. За последний год на него было составлено 10 протоколов. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.