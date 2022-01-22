Самару 22 января 2022 года будут расчищать от снега около 3500 рабочих и 420 спецмашин

Рабочие вывозят снег на полигоны в режиме нон-стоп / Фото: администрация Самары

В субботу, 22 января 2022 года, на Самару и область вновь обрушился снегопад. Из-за этого в городе мобилизовали все службы благоустройства. Бороться с последствиями непогоды сегодня днем будут около 3500 рабочих и 420 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии областной столицы.

По данным властей, январь 2022 года бьет все рекорды по снежности. В Самаре уже выпало 61,1 мм осадков. Это 130% от нормы. Высота снежного покрова достигла 54 см. Коммунальщики бросили все силы на расчистку дорог, тротуаров и дворов города. Они трудятся в круглосуточном режиме. Весь собранный снег вывозят на полигоны. В мэрии отмечают, что главы района лично следят за тем, как УК, ТСЖ, ЖСК и МБУ борются с последствиями непогоды.

По словам вице-мэра Владимира Василенко службы благоустройства усилили техникой. Уже встали в строй 9 новых погрузчиков, 3 грейдера и 1 бульдозер, которые власти закупили недавно. Через несколько дней в город поступят еще 3 погрузчика. Несколько машин придут в середине февраля.