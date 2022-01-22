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Общество22 января 2022 13:26

Мэрия узаконила гаражный кооператив на берегу реки Самары

Под хранение автотранспорта отвели участок площадью более 20 тысяч кв. м
Анастасия ФИЛАТОВА
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Гаражный кооператив находится в Железнодорожном районе Самары

Гаражный кооператив находится в Железнодорожном районе Самары

Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В Самаре узаконили гаражный кооператив в Железнодорожном районе. Речь идет о том, что расположен на улице Набережная реки Самары, 2. Это следует из документов, размещенных на сайте городской мэрии.

— Предоставить гаражно-строительному кооперативу № 159 «Станкостроитель» разрешение на условно разрешенный вид использования участка площадью 20 312 кв. м под хранение автотранспорта, — говорится в постановлении главы Самары Елены Лапушкиной.

Подобное разрешение также предоставили другой компании. Ей дали добро на использование земельного участка на Московском шоссе в Октябрьском районе Самары. Фирма сможет использовать под хранение автотранспорта территорию площадью 5 218 кв. м.