В Самаре расширили сектор под родовые захоронения на кладбище «Городское»

Под родовые захоронения отвели участок площадью более 8 тысяч кв. м Фото: Яндекс.Карты

В Самаре на кладбище «Городское» расширили площади секторов, предназначенных для семейных захоронений. Об этом говорится в документах на сайте администрации областной столицы.

Напомним, власти Самары выпустили постановление о создании родовых захоронений на территории историко-мемориального кладбища «Городское» в конце 2019 года. Под эти цели отвели участок площадью 420 кв. м на 9-й линии.

В апреле 2020 года чиновники решили добавить места под семейные захоронения. Для этого выделили землю на 3-й линии кладбища. Площадь участка составила уже 865,8 кв. м. Теперь этот сектор решили расширить. Его площадь увеличили до 8 тысяч кв. м.

По данным городской администрации, подать заявление о создании родового захоронения может любой житель Самары или его представитель. Документы необходимо направлять в МБУ «Ритуал». Максимальный размер участка, который могут выделить, составляет 25 кв. м.