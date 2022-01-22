В Тольятти мужчину заподозрили в изнасиловании девочки-подростка шесть лет назад

Правоохранители разбираются в деталях происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Тольятти подозревают в растлении юной девушки. Преступление произошло несколько лет назад, когда пострадавшей было 15 лет. Однако известно о нем стало только сейчас. Об этом «КП-Самара» сообщил источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый — 29-летний житель Тольятти. Он ни разу не был судим и нигде не работает. По предварительным данным, молодой человек изнасиловал девочку в январе 2016 года. Он вступил с ней в половую связь в квартире на бульваре Молодежный.

С тех пор прошло уже шесть лет. Пострадавшая живет в другом регионе. Недавно о случившемся стало известно правоохранителям. Они провели обыск в квартире подозреваемого и добросили его. Тольяттинец дал признательные показания. Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде. Стражи порядка продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Напомним, за половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет, предусмотрена уголовная ответственность (статья 134 УК РФ). Максимальное наказание — до 4 лет лишения свободы.