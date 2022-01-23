В квартире на Ново-Садовой в Самаре женщина нашла мертвого сожителя с ножевым ранением

Сейчас по факту случившегося проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 20 января 2022 года полицейским из Промышленного района Самары поступила информация от 38-летней местной жительницы. Она заявила, что в ее квартире в доме на улице Ново-Садовой произошла трагедия.

— Примерно в 12 часов дня она пришла домой и обнаружила там мертвым своего 36-летнего сожителя. У мужчины зафиксирована резаная рана на руке, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Других признаков насилия на погибшем не зафиксировано. Известно, что в 2016 году он был судим за незаконный оборот наркотиков. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.