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Общество23 января 2022 12:03

В Самаре улицу XXII-го Партсъезда начнут ремонтировать в 2023 году

На работы власти два года подряд выделят по 191,4 млн рублей
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Работы планируют завершить в 2024 году

Работы планируют завершить в 2024 году

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют реконструировать улицу XXII-го Партсъезда. Участки от улицы Солнечной до проспекта Кирова и от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской планируют привести в порядок в 2024 году.

— В 2023 году на эти работы выделят 191,4 миллиона рублей. В 2024 году будет выделена такая же сумма, — следует из приказа, подписанного министром транспорта и автомобильных дорог региона Иваном Пивкиным.

Суммы поступят из регионального бюджета. Финансирование предусмотрено также за счет национального проекта «Безопасные и качественные дороги».