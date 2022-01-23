В Самаре улицу XXII-го Партсъезда начнут ремонтировать в 2023 году

Работы планируют завершить в 2024 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют реконструировать улицу XXII-го Партсъезда. Участки от улицы Солнечной до проспекта Кирова и от проспекта Карла Маркса до улицы Ставропольской планируют привести в порядок в 2024 году.

— В 2023 году на эти работы выделят 191,4 миллиона рублей. В 2024 году будет выделена такая же сумма, — следует из приказа, подписанного министром транспорта и автомобильных дорог региона Иваном Пивкиным.

Суммы поступят из регионального бюджета. Финансирование предусмотрено также за счет национального проекта «Безопасные и качественные дороги».