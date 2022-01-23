В Самарской области машинистка оказалась замешана в секс-скандале

Сейчас разбирательства продолжаются Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области правоохранители разбираются в обстоятельствах клеветы, совершенной в отношении 40-летней гражданки Узбекистана. Женщина, проживающая в Жигулевске и работающая машинистом, стала жертвой неизвестных преступников.

— Они создали «Вконтакте» страницу некой Оксаны Ш. и разместили на стене откровенные снимки, а также записи о том, что потерпевшая оказывает интимные услуги, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

19 января по статье 128 УК РФ уже возбужден уголовное дело. Человек, который распространил заведомо ложные сведения в сети, пока не установлен. Порочащая информация была доступна для пользователей сети с 5 по 10 января 2022 года. Сейчас расследование продолжается.