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Происшествия23 января 2022 12:30

В квартире в Тольятти нашли тело парня с огнестрельным ранением головы

Сейчас по факту происшествия проводится проверка
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося

Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10 января в полицию Тольятти обратился местный житель. Он заявил, что в квартире на улице Ворошилова обнаружил погибшим своего 28-летнего сына.

- Эксперты зафиксировали у парня огнестрельное ранение головы. С места происшествия также изъята записка, в которой молодой человек просит прощения у своих близких и говорит, что они воспользовались его деньгами на вкладах, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас по факту происшествия собран материал проверки. Правоохранители отрабатывают несколько версий. Решения об уголовном деле пока не принято.