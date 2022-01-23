В квартире в Тольятти нашли тело парня с огнестрельным ранением головы

Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

10 января в полицию Тольятти обратился местный житель. Он заявил, что в квартире на улице Ворошилова обнаружил погибшим своего 28-летнего сына.

- Эксперты зафиксировали у парня огнестрельное ранение головы. С места происшествия также изъята записка, в которой молодой человек просит прощения у своих близких и говорит, что они воспользовались его деньгами на вкладах, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас по факту происшествия собран материал проверки. Правоохранители отрабатывают несколько версий. Решения об уголовном деле пока не принято.