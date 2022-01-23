В Самаре госпитализировали двухлетнюю девочку, которая съела монетку

Врачи оказали девочке помощь Фото: Из личного архива

Днем в минувшую пятницу, 21 января, в детскую больницу имени Иванова в Самаре обратились местные жители, которые сильно переживали за здоровье своей двухлетней дочки. Они заявили, что у девочки инородное тело в пищеводе.

— Ребенок по неосторожности проглотил монетку. Его госпитализировали в лор отделение, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Информацию о случившемся из медучреждения также передали в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Здоровью пострадавшей, по имеющимся сведениям, ничего не угрожает.