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Происшествия23 января 2022 14:13

В Самаре госпитализировали двухлетнюю девочку, которая съела монетку

Девочка попала в больницу в пятницу, 21 января
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Врачи оказали девочке помощь

Врачи оказали девочке помощь

Фото: Из личного архива

Днем в минувшую пятницу, 21 января, в детскую больницу имени Иванова в Самаре обратились местные жители, которые сильно переживали за здоровье своей двухлетней дочки. Они заявили, что у девочки инородное тело в пищеводе.

— Ребенок по неосторожности проглотил монетку. Его госпитализировали в лор отделение, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Информацию о случившемся из медучреждения также передали в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Здоровью пострадавшей, по имеющимся сведениям, ничего не угрожает.