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Происшествия23 января 2022 17:11

От школы в Самаре госпитализировали 15-летнюю девочку с отравлением

Врачи выяснили, что у подростка случилась передозировка валидолом
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Девочку госпитализировали в отделение токсикологии

Девочку госпитализировали в отделение токсикологии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21 января примерно в 11:10 в больницу имени Семашко в Самаре на машине скорой помощи доставили 15-летнюю девочку. Ее увезли от школы на улице Свободы с предварительным диагнозом — отравление барбитуратами.

— Подростка госпитализировали в токсикологию. По предварительный версии, у нее случилась передозировка валидолом, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Врачи оказали пострадавшей своевременную поддержку. Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Информацию о случившемся медики передали в отдел полиции Советского района города.