От школы в Самаре госпитализировали 15-летнюю девочку с отравлением

Девочку госпитализировали в отделение токсикологии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21 января примерно в 11:10 в больницу имени Семашко в Самаре на машине скорой помощи доставили 15-летнюю девочку. Ее увезли от школы на улице Свободы с предварительным диагнозом — отравление барбитуратами.

— Подростка госпитализировали в токсикологию. По предварительный версии, у нее случилась передозировка валидолом, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Врачи оказали пострадавшей своевременную поддержку. Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Информацию о случившемся медики передали в отдел полиции Советского района города.