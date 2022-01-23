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Происшествия23 января 2022 17:36

18-летнего парня задержали за вымогательство возле ТЦ в Тольятти

По версии правоохранителей, злоумышленник требовал 12 тысяч рублей у жителя села Ягодное
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
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Расследование сейчас продолжается

Расследование сейчас продолжается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29 ноября 2021 года примерно в 17:20 неизвестный напал 19-летнего жителя села Ягодное. Это произошло возле ТЦ «Капитал» на улице Дзержинского в Тольятти.

— Злоумышленник с применением насилия вымогал у потерпевшего 12 тысяч рублей. Также он угрожал ему дальнейшими проблемами, если тот не даст денег, — рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Потерпевший в итоге расстался с требуемой суммой. Долгое время по ситуации ничего не предпринималось, но 21 января 2022 года из проверочного материала было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства.

Подозреваемым оказался 18-летний житель автомобильной столицы. Он дал признательные показания. Расследование продолжается.