В Самаре в трех районах отключат холодную воду 25 и 26 января 2022 года

Холодной воды не будет в жилых домах в Куйбышевском, Железнодорожном и Советском районах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты компании «РКС-Самара» продолжают проводить плановые работы на объектах коммуникаций. В связи с проведением работ, в некоторых домах временно отключают холодное водоснабжение. На этой неделе 25 и 26 января 2022 года холодной воды не будет в жилых домах трех районов Самары.

Так, 25 января коммунальщики будут проводить замену трубы Д-500 мм на улице Эльтонской, 15 в Куйбышевском районе. Без воды на сутки останутся жители домов по следующим адресам: ул. Олонецкая, 1-29; ул. Боровая, 8-30Б; ул. Вологодская, 2а-14а; ул. Эльтонская, 1а-31; ул. Грозненская, 1-1к8; ул. Заводская, 1-11Д; СДК «ЖБИ-7»; ул. Собинская, 1-25; ул. Опорная, 1-13; ул. Ляпиговская, 1-9; ул. Фестивальная, 1-6; ул. Арбатская, 1-9; ул. Ковровская, 4-10; ул. Восковая, 3-7. Холодной воды не будет с 9 утра 25 января до 9 утра 26 января 2022 года. Бойлер с питьевой водой будет установлен на улице Фестивальной, 3А.

На улице Аэродромной, 8 в Железнодорожном районе Самары 26 января 2022 года будут устанавливать общедомовые приборы учета. С 9 утра и до 17:00 холодной воды не будет на улицах Аэродромной, 8 и 10; ул. Революционной, 163. Бойлер будет установлен на Аэродромной, 10.

Также с 9 утра 26 января 2022 года на НСП №153 на улице Авроры, 59 в Советском районе коммунальщики будут проводить демонтаж временной схемы вводгого трубопровода Ду 80-13м, демонтаж временной схемы напорного трубопровода Ду 80-13м, монтаж основной схемы технологического трубопровода Ду 150-14м, монтаж приборов учета СУР Ду 80-2 шт. До 15:00 холодная вода будет отключена в домах на улице Авроры, 57, 59, 61 и на Партизанской, 169/171.