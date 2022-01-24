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Общество24 января 2022 6:34

Более 700 аварийных квартир расселят в Самаре в 2022 году

Речь идет о жилье муниципального и частного жилого фонда
Анастасия ФИЛАТОВА
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Для жителей аварийных домов купят новые квартиры

Для жителей аварийных домов купят новые квартиры

Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре в ближайшие два года расселят более 2 тысяч аварийных квартир. Об этом стало известно на совещании в правительстве региона.

Так, в 2022 году предполагается расселить 308 квартир муниципального и 434 квартиры частного жилого фонда. Планы на 2023-й — масштабнее: расселение 2160 квартир, более половины из которых относятся к частному жилому фонду.

Для переселения людей из аварийного жилья власти закупят новые квартиры. В течение ближайших двух лет планируется приобрести 2 333 жилых помещений. Их общая площадь составит почти 82 тысячи квадратных метров.

Добавим, что в Самарской области могут изменить расчетную стоимость жилого «квадрата» для переселения людей из аварийных домов. Это связано с увеличением цен на жилье в 2021 году. Они подскочили из-за подорожания строительных работ и материалов. Корректировки призваны не допустить дефицита жилья, которое приобретают на замену аварийному.