Миротворцы отразили атаку диверсантов под Самарой

Самарские миротворцы провели тактические учения / Фото: пресс-служба ЦВО

Миротворческая бригада общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) отразила атаку диверсантов. Вражеские солдаты «напали» на Рощинский полигон под Самарой. Именном там прошли тактические учения.

Перед самарскими миротворцами поставили задачу добраться до определенной точки. В пути им пришлось преодолеть участок, зараженный боевыми отравляющими веществами, а также отразить нападение диверсионно-разведывательных групп. Колонна военных ЦВО попала под обстрел противника, но не остановилась. Миротворцы успешно отразили все атаки и, миновав опасные участки, добрались до заданного района.

В учениях приняли участие около 500 военнослужащих и 50 единиц техники. Также были задействованы беспилотные летательные аппараты.