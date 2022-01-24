В Самарской области в январе 2022 года остановили работу пунктов тестирования в общественных местах

Пункты тестирования в общественных местах временно прекратили работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в настоящее время наблюдается увеличение числа пациентов с признаками ОРВИ и подозрением на коронавирус. Кроме того, на прошлой неделе в регионе были зарегистрированы первые случаи заболевания штаммом «омикрон». В связи с этим пункты тестирования в общественных местах приостановили свою работу.

Напомним, жители региона могли сдать анализы на коронавирус и получить результат всего за 15 минут. Диагностировали только тех, у кого нет симптомов простудных заболеваний. Сейчас же экспресс-тесты есть в наличии у мобильных медицинских бригад, которые оказывают помощь взрослым и детям на дому, а также в поликлинических отделениях. Пациенты сдают анализы в специальных фильтрах, а после врач ставит диагноз и назначает лечение.

В министерстве здравоохранения Самарской области настоятельно рекомендуют при наличии симптомов ОРВИ оставаться дома и вызвать врача. Сделать это можно по телефонам регистратур или горячей линии 122.